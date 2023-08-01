Beşiktaş'ta transfer harekatı tüm hızıyla sürüyor.
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Son dakika spor haberleri: Beşiktaş'ta yeni sezon öncesi özellikle stoper konusundaki hareketlilik sürmeye devam ediyor. Siyah-beyazlılarda Lyanco transferi oyuncunun sağlık sorunu nedeniyle gerçekleşmezken gündeme sürpriz bir isim geldi. İşte detayar... BJK SPOR HABERLERİ
Beşiktaş Haberleri
Yayın Tarihi: 01.08.2023- 10:40
Beşiktaş'ta transfer harekatı tüm hızıyla sürüyor.
Son olarak Milan'dan Ante Rebic'i kadrosuna katan siyah-beyazlılarda gözler stoper transferine çevrildi.
Savunmayı Daniel Amartey'le güçlendiren Kartal, bu bölgeye bir takviye daha yapmak istiyor.