Beşiktaş transferde uçuşa geçti! Rota Amerika

Son olarak Ante Rebic'i kadrosuna katan Beşiktaş, bomba bir isimle gündeme geldi. Fotomaç'ın haberine göre kanat transferi için birçok isimle temasta olan Beşiktaş, MLS'te Toronto forması giyen Federico Bernardeschi'nin durumunu takip ediyor. Ayrıca Beşiktaş'ın İtalyan yıldızı transfer listesinde alternatifler arasında tuttuğu kaydedildi. Geçen sezon Toronto forması ile 23 maça çıkan 29 yaşındaki futbolcu, 3 gol atıp 2 asist yaptı. İtalyan daha önce Juventus forması da giymişti.