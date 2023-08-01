Siyah beyazlı takımda kanat takviyesi için düşünülen isimlerden biri de Junior Messias... Ante Rebic sonrası Milan'lı tekrar masaya oturan yönetimin, yaptığı teklifin detayları da ortaya çıkmaya başladı. Fotomaç'ın Calciomercato'dan derlediği habere göre Beşiktaş'ın İtalyan ekibine 1.5 milyon euro teklif ettiği yazıldı. Daha önce 3 milyon euro talep eden Milan'ın bu rakama sıcak bakmadığının altı çizilirken "Türkler mümkün olduğunca makul bir rakama transferi bitirmek istiyor; ancak Milan da bu fiyata razı değil. Beşiktaş'ın yeni bir teklif yapması bekleniyor" ifadeleri kullanıldı. Milan'a geçen sezon başında 5.5 milyon euro'ya transfer olan Messias'ın sözleşmesi 2024'te bitiyor. Messias forvette de oynayabiliyor. Messias, kariyerinde 233 resmi maçta forma giyip 52 gol, 21 asist yaptı.