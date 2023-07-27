Temsilcimiz Beşiktaş, UEFA Avrupa Konferans Ligi 2. tur ön eleme ilk maçında Arnavutluk ekibi Tirana'yı konuk ediyor. Siyah-beyazlı ekibin tecrübeli teknik direktörü Şenol Güneş mücadele öncesi konuştu.

İŞTE ŞENOL GÜNEŞ'İN SÖZLERİ:

Rakibimizin iyi oyuncuları var. İzin verdiğiniz zaman hızlı çıkabiliyorlar. İyi bir oyunla tur için avantajı almak istiyoruz.

Kampta çok çalışarak oldukça mesafe aldığımızı düşünüyorum. Yeni sezona eski oyuncularımızla başlıyoruz. Güzel bir oyun, iyi bir sonuç bekliyoruz.

Yönetimimiz transfer için elinden gelen gayreti gösteriyor, görüşmeler yapıyor. Onana ve Amartey geldi şu ana kadar. Diğer oyuncuları da zaman içinde kadromuza katacağımızı düşünüyoruz.