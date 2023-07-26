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TRANSFER HABERLERİ - Beşiktaş Liverpool'un eski yıldızını istiyor! İşte yapılan teklif
Son dakika Beşiktaş transfer haberleri: Beşiktaş gelecek sezon için şampiyonluk iddiasında bulunmak istiyor. Ligin sonunda başarısını kupa ile taçlandırmak isteyen siyah-beyazlı ekip transfer çalışmalarını başlattı. Kartal, eski Liverpoollu yıldızı istiyor. İşte yapılan teklif... (BJK spor haberi)
Beşiktaş Haberleri
Yayın Tarihi: 26.07.2023- 13:32
Hürriyet'te yer alan habere göre siyah-beyazlı yöneticiler, Liverpool ile yollarını ayıran ve bonservisi elinde bulunan 29 yaşındaki orta saha oyuncusuna yıllığı 2 milyon euro'dan 3 yıllık sözleşme önerdi.
Bununla beraber oyuncunun ilk etapta İngiltere'de kalmak istediği, yurt dışı olarak da eğer yüksek bir teklif alması durumunda Suudi Arabistan, Katar gibi opsiyonları düşündüğü öğrenildi.