UEFA Konferans Ligi 2. ön eleme turu ilk maçında Beşiktaş sahasında Tirana'yı konuk edecek. Siyah-beyazlılarda Vincent Aboubakar mücadele öncesi çarpıcı açıklamalarda bulundu. Kamerunlu golcü, "Bu ilk maç, kazanarak ileri doğru adım adım gideceğiz. Büyük hedeflerimiz var, onlara doğru ilerlemek istiyoruz." ifadelerini kullandı. | Beşiktaş haberleri (BJK spor haberi)

UEFA Konferans Ligi 2. ön eleme turunda Tirana'yı ağırlayacak Beşiktaş'ta golcü oyuncu Vincent Aboubakar maç öncesi açıklamalarda bulundu.

İşte Kamerunlu golcünün o sözleri:

Öncelikle çok iyi bir hazırlık kampı geçirdik. Büyük sakatlıklar olmadı. Yarın sezonun ilk resmi maçı olacak. Küçük büyük takım kalmadı futbolda, her takımı ciddiye almak zorundayız. İlk maçı kazanmak, taraftarımızı mutlu etmek, sezona çok iyi başlamak istiyoruz. Büyük hedeflerimiz var, onlara doğru ilerlemek istiyoruz.

Beşiktaş her zaman kazanma ruhuna sahip bir takım. UEFA Şampiyonlar Ligi ve Avrupa Ligi'nde oynadım Beşiktaş ile, iyi sonuçlar aldık. Konferans Ligi'nde daha iyiye gideceğiz. Kazanmak için savaşacağız. Bunu herkesin bilmesi gerekiyor. Bu ilk maç, kazanarak ileri doğru adım adım gideceğiz.

Çok iyi hissediyorum kendimi ama futbol kolektif bir oyun. Tüm takım arkadaşlarım benim gibi %100 hazır. Çok iyi bir kamp geçirdik. İlk maçımızda iyi bir oyun ve iyi bir skor istiyoruz.