Transferdeki sessizliğini Amartey ve Onana'yı alarak bozan Beşiktaş, rotasını Ante Rebic'e çevirdi. Siyah-beyazlılar, Hırvat sol kanat oyuncusu konusunda kısa sürede olumlu ya da olumsuz bir sonuç almayı planlıyor. 29 yaşındaki oyuncuyu mayıs ayında ikna edemeyen yönetim, Suudi Arabistan'dan beklediği yüksek kontratlı teklifi alamayınca kendilerine haber gönderen Rebic için kulübü Milan'la pazarlıkları hızlandırdı. Bir yandan da futbolcu ile görüşmeler sürdürülüyor.

YILLIK 2.5 MİLYON EURO İSTİYOR

Sabah'ın haberine göre; İtalyan ekibine kiralama teklifi götüren siyah-beyazlı yönetim, tecrübeli oyuncusunu bonservisiyle satmak isteyen ve 4-5 milyon Euro civarında ücret talep eden Milan'a kendi şartlarını kabul ettirmek için ter döküyor. Rebic'in de 2.5 milyon Euro'ya yakın olan yıllık ücretini biraz aşağıya çekmek için pazarlıklar sürüyor. Yönetim, 24 saat içinde bu transferden bir sonuç almaya kararlı.