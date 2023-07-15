Almanya kampında çalışmalarını yoğun şekilde sürdüren Beşiktaş, yeni sezon için önemli transferler yapmak istiyor. Siyah-beyazlıların hücum hattı için ilk hedefi Dusan Tadic. Sırp yıldzı Hollanda ekibi Ajax ile yollarını ayırdı. Kurmaylar, tecrübeli isme kritik bir teklif yaptı. İşte detaylar... | Beşiktaş haberleri

Beşiktaş taraftarının heyecanla beklediği Dusan Tadic müjdesi geldi... Tadic, Ajax'tan ayrıldı. 34 yaşındaki yıldız, 2024 ortasına kadar sürecek olan sözleşmesinin feshi konusunda kulüple görüşmelerde anlaştı. Fotomaç'ın haberine göre Hollanda ekibinden ayrılan Tadic'e siyah-beyazlıların 1 yılı opsiyonlu olmak üzere 3 yıllık teklif yaptığı belirtildi. Sırp oyuncu bonuslarla birlikte senelik toplam 3.5 milyon euro kazanacak. Hollanda basını da oyucunun Beşiktaş'a gelmek istediğini belirtildi.