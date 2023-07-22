Transferde golcü ısrarı sürüyor! Beşiktaş'ın gündemindeki yıldız...

İleri uca takviye yaparak alternatifli bir hale getirmek isteyen Beşiktaş, transferde gaza bastı. Siyah-beyazlıların o yıldız konusunda ısrar ettiği öğrenildi. İşte ayrıntılar... | Beşiktaş transfer haberleri (BJK spor haberi)

Beşiktaş Haberleri Yayın Tarihi: 22.07.2023- 11:28