Transferde tam gaz devam eden Beşiktaş'ta gündem David Okereke transferi.
Transferde golcü ısrarı sürüyor! Beşiktaş'ın gündemindeki yıldız...
İleri uca takviye yaparak alternatifli bir hale getirmek isteyen Beşiktaş, transferde gaza bastı. Siyah-beyazlıların o yıldız konusunda ısrar ettiği öğrenildi. İşte ayrıntılar... | Beşiktaş transfer haberleri (BJK spor haberi)
Beşiktaş Haberleri
Yayın Tarihi: 22.07.2023- 11:28
Hücum hattının ön tarafına Cenk Tosun'un da yerini alabilecek hareketli bir golcü arayan siyah-beyazlılar Okereke için ısrarını sürdürüyor.
Fotomaç'ın haberine göre; santrfor dışında sağ ve sol kanatta da oynayabilen Cremonese'li forvet oyuncusu, Beşiktaş'ın ilgi odağı.