Gelecek sezon için çalışmalarını yoğunlaştıran Beşiktaş, transferde vites yükseltti. Onana ve Amartey'i kadrosuna katan siyah-beyazlı ekip hücum hattını kuvvetlendirmek için harekata geçti. Kurmaylar, Redmond'ın yerine o ismi gündemine aldı. İşte detaylar... | Beşiktaş haberleri

Transferdeki sessizliğini Onana ve Amartey'i İstanbul'a getirerek bozan Beşiktaş'ın transferdeki rotasını kanat mevkisine çevirdi. Redmond'ın ayrılığı sonrası kadroda orjinal mevkisi kanat olan Ghezzal ve genç oyuncu Emrecan Bulut kalan Beşiktaş yönetiminin bu sayıyı artırmak için harekete geçtiği öğrenildi. Takvim'in haberine göre siyah-beyazlılar bu doğrultuda Southampton'dan ayrılan ve bonservisi elinde olan 28 yaşındaki Norveçli kanat oyuncusu Mohamed Elyounoussi'yi aldı. Tecrübeli futbolcunun menajeri ile bir görüşme gerçekleştiren yönetimin oyuncunun şartlarını sorduğu belirtildi. Norveçli futbolcunun yapılan görüşmede 2 milyon Euro civarlarında bir yıllık ücret istediği belirtildi. Transfer listesindeki oyuncularla görüşmelerini sürdüren yönetimin kanat transferini kısa süre içerisinde sonuçlandırması bekleniyor. Geçtiğimiz sezon Southampton formasıyla 38 resmi maça çıkan Mohamed Elyounoussi bu karşılaşmalarda 1 gol, 2 asistlik katkı sağladı.