Futbol camiası Emrecan Uzunhan için 'geçmiş olsun' mesajı yayınladı

Geçirdiği maddi hasarlı trafik kazası sonrasında saldırıya uğrayan Beşiktaş forması giyen 22 yaşındaki Emrecan Uzunhan'a olayın ardından Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) ve Türk kulüpleri geçmiş olsun mesajı yayımladı.

TFF'den yapılan açıklamada, "Beşiktaş'ın genç futbolcusu Emrecan Uzunhan'ın geçirdiği maddi hasarlı trafik kazasının ardından yapılan tutanak tutma işlemi sırasında bir trafik magandasının saldırısına uğradığını üzüntüyle öğrenmiş bulunuyoruz. Cerrahi tedavisine başlanan Emrecan Uzunhan'a yapılan saldırıyı şiddetle kınıyor; Emrecan'a, ailesine, yakınlarına ve Beşiktaş camiasına geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz" ifadeleri kullanıldı.

Öte yandan Fenerbahçe, Galatasaray, Trabzonspor, Pendikspor, İstanbulspor, MKE Ankaragücü, Eyüpspor, Erzurumspor, Kasımpaşa ve Antalyaspor'un yanı sıra milli futbolcu Uğurcan Çakır da yaşanan olayın ardından Emrecan'a geçmiş olsun dileklerini iletti.

EMRECAN'DAN İLK AÇIKLAMA

Sosyal medya hesabından olayın ardından açıklama yapan Emrecan Uzunhan, "Arayan, geçmiş olsun dileklerini ileten herkese teşekkür ederim. İyi ki varsınız" paylaşımını yaptı.