Beşiktaş'ta sportif direktör Ceyhun Kazancı ile yollar ayrılabilir. Kazancı görevinden ayrılmalı planlıyor.

NTV'de yer alan haberde basında çıkan istifa iddialarının ardından Ceyhun Kazancı, "Görevimden istifa etmeyi düşünüyorum. Başkanımız Ahmet Nur Çebi ile görüşüp planlamasını yapacağım." açıklamasını yaptı.

Beşiktaş taraftarı, transfer döneminde yıldız isimlerin transfer edilmemesi nedeniyle sportif direktör Ceyhun Kazancı'ya tepki göstermişti.

Ceyhun Kazancı Beşiktaş'ta 2021 yılında Genel Müdür olarak göreve getirilmiş ve 13 Ocak 2022 tarihinde Sportif Direktör olarak siyah beyazlı kulüpte görev almıştı.