Yeni sezon hazırlıklarını sürdüren Beşiktaş, 2023-2024 sezonunda 3 kulvarda mücadele edecek. UEFA Konferans Ligi 2. ön eleme turunda Dinamo Batumi - Tirana maçının galibi ile karşılaşacak Beşiktaş'ın bu müsabakaya çıkacağı tarih ve saat belli oldu. Peki, Beşiktaş UEFA Konferans Ligi 2. ön eleme maçı ne zaman, saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak?

2023-2024 sezonunda 3 kulvarda mücadele edecek olan Beşiktaş'ın Konferans Ligi 2. ön eleme turunda oynayacağı müsabakanın tarihi belli oldu. Maç ile ilgili tüm detaylar merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Beşiktaş UEFA Konferans Ligi 2. ön eleme maçı ne zaman, saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak?

BEŞİKTAŞ UEFA KONFERANS LİGİ 2. ÖN ELEME MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Beşiktaş, UEFA Konferans Ligi 2. ön eleme turunda Dinamo Batumi - Tirana maçının galibi ile karşı karşıya gelecek. Müsabaka 27 Temmuz Perşembe 21:00'de oynanacak. Maçın Exxen veya TV 8,5'ta yayınlanması bekleniyor.