Son dakika transfer haberi: Beşiktaş'ta orta saha gündeminin ilk sırasında yer alan Roberto Pereyra konusunda İtalyan basınından flaş bir iddia geldi. Yönetimin temaslarını hızlandırdığı yıldız oyuncu için Milan ve Inter'in de devrede olduğu yazıldı. İşte detaylar... BJK SPOR HABERLERİ

Beşiktaş transferde şu ana kadar beklentilerin gerisinde kalsa da siyah-beyazlılar için iddiaların ardı arkası kesilmiyor. Fotomaç'ta yer alan haberde bir süredir kulübün gündeminde olan Roberto Pereyra konusunda da yeni gelişmeler yaşandığı ileri sürüldü. İtalyan basını, oyuncunun Beşiktaş forması giymeye çok yaklaştığının altını çizdi. calciomercato'da yer alan haberde Udinese ile kontratı bu ayın başında sona erdiği için şu anda serbest durumda olan merkez orta saha oyuncusunun siyah-beyazlılardan ciddi bir teklif aldığını kaydetti.

MILAN VE INTER DE DEVREDE AMA!

Arjantinli futbolcuya önerilen sözleşme süresinin de 3 yıllık olduğu belirtildi. Ve tecrübeli tangocunun karar verme aşamasında olduğu vurgulandı. Yakın zamanda rotasının büyük ihtimalle İstanbul olabileceği yorumunda bulunuldu. Öte yandan haberde İnter ve Milan'ın da Roberto Pereyra ile ilgilendiği ancak oyuncunun bu kulüplerin öncelikli hedefi olmadığı bildirildi. Piyasa değeri 6 milyon euro civarında olan tecrübeli oyuncu, sağ kanatta da görev yapabiliyor. Pereyra daha önce Juventus, Watford, River Plate'de oynamıştı.