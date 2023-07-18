Süper Lig'in güçlü ekiplerinden Beşiktaş, hazırlık maçında Macar ekibi Mezokövesd Zsory ile kozlarını paylaşıyor. Beşiktaş - Mezokövesd Zsory mücadelesinin CANLI ANLATIMINA haberimizden ulaşabilirsiniz...
BEŞİKTAŞ - MEZOKÖVESD ZSORY HAZIRLIK MAÇI SAAT KAÇTA BAŞLADI, HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANIYOR?
Beşiktaş - Mezokövesd Zsory hazırlık maçı 18 Temmuz Salı günü saat 19.00'da başladı. Müsabaka S Sport Plus ekranlarından canlı yayınlanıyor.
İŞTE BEŞİKTAŞ'IN 11'İ:
Mert, Roiser, Necip, Omar Colley, Masuaku, Salih, Demir Ege, Gedson, Ghezzal, Muleka, Aboubakar.