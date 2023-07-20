Trendyol Süper Lig ekiplerinden Beşiktaş, önümüzdeki sezon şampiyonluk hasretine son vermek istiyor.
BEŞİKTAŞ TRANSFER HABERLERİ: David Okereke transferinde zorlu rakip!
Son dakika Beşiktaş transfer haberleri: Gelecek yıl güçlü bir kadro kurarak şampiyonluk yarışında yer almak isteyen Beşiktaş, transfer çalışmalarına hız verdi. Siyah-beyazlıların Cremonese forması giyen David Okereke'yi istediği bilinirken, teklif ettiği rakam ve transferde Kara Kartal'a dişli bir takip çıktı. İşte detaylar... | (aspor.com.tr - Dış Haberler / Mehmet Göksel TAŞOVA)
Yeni sezon hazırlıklarına başlayan siyah-beyazlılar, transfer konusunda da gaza bastı.
Teknik direktör Şenol Güneş'in raporu doğrultusunda ilerleyen Kara Kartal, hücum bölgesini güçlendirmek istiyor.