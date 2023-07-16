Yeni sezon hazırlıklarını Almanya'da sürdüren Şenol Güneş yönetimindeki Beşiktaş, Almanya temsilcisi Strasbourg ile kozlarını paylaşacak. Beşiktaş, ilk hazırlık maçında galip gelmek istiyor. Mücadele öncesinde merak edilen konular arasında maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri de bulunuyor. Peki, Beşiktaş - Strasbourg maçı ne zaman? BJK maçı hangi kanalda? Saat kaçta?

Beşiktaş - Strasbourg hazırlık maçını canlı takip etmek için tıklayın...

2023-2024 sezonunda 3 kulvarda yarışacak olan Beşiktaş, hazırlık müsabakasında Strasbourg ile karşılaşacak. Hazırlık müsabakası heyecanla bekleniyor. Maç ile ilgili tüm detaylar araştırılıyor. Peki, Beşiktaş - Strasbourg hazırlık maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

BEŞİKTAŞ - STRASBOURG HAZIRLIK MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Beşiktaş - Strasbourg hazırlık maçı 21 Temmuz Cuma günü saat 17.00'de oynanacak. Müsabaka S Sport Plus ekranlarından canlı yayınlanacak.