2022/23 sezonu için çalışmalarını Almanya'da devam eden Beşiktaş, hazırlık maçı için Bundesliga ekiplerinden Augsburg ile karşılaşıyor. Bu mücadelenin canlı anlatımına ve tüm detaylarına haberimizden ulaşabilirsiniz.

BEŞİKTAŞ - AUGSBURG İLK 11'LER

Beşiktaş: Ersin, Rosier, Necip, Emrecan U, Montero, Berkay, Demir Ege, Gedson, Ghezzal, Emrecan B, Muleka.

Augsburg: Dahmen, Pedersen, Pfeiffer, Beljo, Majer, Vargas, Breithaupt, Jensen, Winther, Dorsch, Malone.

BEŞİKTAŞ AUGSBURG MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA?

Beşiktaş'ın Augsburg ile oynadığı hazırlık maçı, 15 Temmuz Cumartesi saat 16.00'da başladı. Mücadele S Sport Plus'tan canlı yayınlanıyor.