Beşiktaş'ta Dusan Tadic gelişmesi!

Beşiktaş sezonun bombasını Dusan Tadic ile patlatmak istiyor. Hollanda basınının iddiasına göre siyah-beyazlılar yıldız oyuncuyu kadroya katmak için teklifini yaptı. İşte son detaylar... BJKK SPOR HABERLERİ

Beşiktaş Haberleri Yayın Tarihi: 11.07.2023- 06:40