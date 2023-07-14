Beşiktaş, yeni sezon hazırlıklarını sürdürdü
Beşiktaş'ta yeni sezon hazırlıkları!
EA Sports FC 24 fiyatı belli oldu!
14 Temmuz 2023 Döviz Kuru!
Aspor Keşfet
Son Dakika
Buruk'tan Icardi sözleri! Buruk'tan Icardi sözleri! 22:56
Beşiktaş'a Dusan Tadic müjdesi! Sözleşmesi... Beşiktaş'a Dusan Tadic müjdesi! Sözleşmesi... 22:36
Cimbom Wien'i geçemedi! Cimbom Wien'i geçemedi! 22:24
Anlaşma tamam! Beşiktaş... Anlaşma tamam! Beşiktaş... 21:33
F.Bahçe hazırlıklarını sürdürüyor F.Bahçe hazırlıklarını sürdürüyor 21:31
Fenerbahçe Sambacı stoper ile anlaştı! Fenerbahçe Sambacı stoper ile anlaştı! 21:08
Daha Eski
Fırtına'ya 20'lik yıldız! Fırtına'ya 20'lik yıldız! 19:45
Austria Wien - G.Saray | CANLI Austria Wien - G.Saray | CANLI 19:37
F.Bahçe'de Becao şoku! İtalyan devi rakip oldu F.Bahçe'de Becao şoku! İtalyan devi rakip oldu 19:17
Beşiktaş milli oyuncuyu kadrosuna kattı Beşiktaş milli oyuncuyu kadrosuna kattı 18:43
Beşiktaş, yeni sezon hazırlıklarını sürdürdü Beşiktaş, yeni sezon hazırlıklarını sürdürdü 18:31
Livakovic'ten sonra yıldız file bekçi... Livakovic'ten sonra yıldız file bekçi... 18:12
SON DAKİKA