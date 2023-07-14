TRANSFER HABERİ - Beşiktaş'a Dusan Tadic müjdesi! Sözleşmesi...

Almanya kampında yeni sezon çalışmalarını sürdüren Beşiktaş, hücum hattına transfer yapmak istiyor. Sırp yıldız Dusan Tadic ile ilgilenen siyah-beyazlı ekip için önemli bir gelişme yaşandı. Ajax, tecrübeli oyuncu ile yollarını ayırdı. | Beşiktaş haberleri

Beşiktaş Haberleri Yayın Tarihi: 14.07.2023- 22:36 Güncelleme Tarihi: 14.07.2023- 22:50