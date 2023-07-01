Beşiktaş, Premier Lig'de Aston Villa forması giyen 10 numara Philippe Coutinho için girişimlerini ısrarlı bir şekilde sürdürüyor. Siyahbeyazlılar Brezilyalı yıldız için İngiliz ekibine satın alma opsiyonlu kiralama teklifinde bulundu. Beşiktaş'ın eski futbolcusu Josef De Souza'nın yakın arkadaşı olan Coutinho için umutlandıran haberler geldi. Buna göre Suudi Arabistan ve Brezilya kulüpleri de Coutinho'yu transfer etmek için yarışırken, Beşiktaş'ın şansının yüksek olduğu belirtildi.

ÖNCELİK KİRALAMA

Fotomaç'ın haberine göre Aston Villa, Coutinho'dan zarar etmeyi göz almış durumda. İngilizler, Brezilyalı orta saha oyuncusu için bir yıl önce ödenen 20 milyon euro'nun çok altında bir miktara satabilmek için pazarlık etmeye hazır. Haberde ayrıca Türk ekibinin oyuncu için kiralama önerisi dışında 8 milyon euro'luk bir bonservis bedeli teklif etmeye sıcak baktığı, ancak bu ödemeyi yalnızca bir yıllık kiralamadan sonra Haziran 2024'te yapmak istediği açıklandı. Coutinho da Avrupa'da oynamak istiyor.

Profesyonel kariyerinde 468 maça çıkan Coutinho, rakip fileleri 107 kez havalandırdı, 79 da gol pası verdi.