Süper Lig devlerinden Beşiktaş için geride kalan sezon istenildiği gibi başarılı geçmedi.
Beşiktaş'ta Jean Onana gelişmesi!
SON DAKİKA BEŞİKTAŞ HABERLERİ: Siyah-beyazlılarda orta saha rotasyonu için arayışlar sürmeye devam ediyor. Yönetimin özellikle bir süredir görüşme halinde olduğu Onana konusunda sürpriz bir gelişme yaşandı. BJK SPOR HABERLERİ
Beşiktaş Haberleri
Yayın Tarihi: 01.07.2023- 14:22
Siyah beyazlılar sezonu kupasız tamamlarken gelecek sezon için düğmeye bastı.
Beşiktaş etkili isimleri kadrosuna her kulvarda başarılı olmak istiyor. Bu anlamda siyah beyazlılarda sürpriz bir isim gündeme geldi.