Beşiktaş'ta Jean Onana gelişmesi!

SON DAKİKA BEŞİKTAŞ HABERLERİ: Siyah-beyazlılarda orta saha rotasyonu için arayışlar sürmeye devam ediyor. Yönetimin özellikle bir süredir görüşme halinde olduğu Onana konusunda sürpriz bir gelişme yaşandı. BJK SPOR HABERLERİ

Beşiktaş Haberleri Yayın Tarihi: 01.07.2023- 14:22