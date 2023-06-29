BEŞİKTAŞ HABERLERİ: Burak Yılmaz'ın göreve başlama tarihi belli oldu

Beşiktaş'ta Şenol Güneş'in yardımcılığına gelmesi beklenen Burak Yılmaz'ın göreve başlayacağı tarih belli oldu. İşte son detaylar... BJK SPOR HABERLERİ

Fortuna Sittard'dan ayrıldıktan sonra profesyonel futbol kariyerini noktaladığını açıklayan Burak Yılmaz, Beşiktaş'ta Şenol Güneş'in ekibine dahil oldu. A Milli Futbol Takımı'yla da anılan Burak Yılmaz'ın siyah-beyazlılarda göreve başlayacağı tarih netlik kazandı.

GÖREVE BAŞLAMA TARİHİ BELLİ OLDU

Beşiktaş'ta teknik direktör Şenol Güneş'in ekibine dahil olan Burak Yılmaz'ın göreve başlama tarihi belli oldu. beIN Sports'un aktardığı bilgiye göre; Burak Yılmaz'ın, 1 Temmuz'da Nevzat Demir Tesisleri'ndeki antrenmanda göreve başlayacağı belirtildi.

Burak Yılmaz, Şenol Güneş'le birlikte kariyerinde 108 maça çıktı. 37 yaşındaki eski futbolcu bu süreçte 69 gol attı ve 14 asist üretti. Burak Yılmaz kariyerinde şu başarılara imza attı: