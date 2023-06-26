TRANSFER HABERİ - Beşiktaş'ın gözdesine 3 talip çıktı! Kartal'ın teklifi ise...

Yeni sezona güçlü bir kadro ile başlamak isteyen Beşiktaş, golcü harekatını sürdürüyor. Sezonun ilk kısmını kaçıracak olan Cenk Tosun'un yerine oyuncu bakan Beşiktaşlı kurmaylar, istedikleri ismi İngiltere'de buldu. Siyah-beyazlılar yıldız isim için kulübüne teklifini iletti. Ancak transferde Kara Kartal'a 3 rakip çıktı. İşte detaylar... | (aspor.com.tr - Dış Haberler / ALİ GENÇ)

Ali Genç| Beşiktaş Haberleri Yayın Tarihi: 26.06.2023- 18:42 Güncelleme Tarihi: 26.06.2023- 18:45