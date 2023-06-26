Transfer harekatını sürdüren Beşiktaş, yeni sezon için forvet takviyesi yapacak.
TRANSFER HABERİ - Beşiktaş'ın gözdesine 3 talip çıktı! Kartal'ın teklifi ise...
Yeni sezona güçlü bir kadro ile başlamak isteyen Beşiktaş, golcü harekatını sürdürüyor. Sezonun ilk kısmını kaçıracak olan Cenk Tosun'un yerine oyuncu bakan Beşiktaşlı kurmaylar, istedikleri ismi İngiltere'de buldu. Siyah-beyazlılar yıldız isim için kulübüne teklifini iletti. Ancak transferde Kara Kartal'a 3 rakip çıktı. İşte detaylar... | (aspor.com.tr - Dış Haberler / ALİ GENÇ)
Cenk Tosun'un sakatlanması ile planlamalarda değişikliğe giden siyah-beyazlılarda golcu harekatı ilk sıraya yerleşti.
Arayışlarını sürdüren kurmaylar listede birçok ismi barındırıyor.