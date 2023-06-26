Son yıllarda amatörden keşfettiği genç futbolcuları üst liglere uğurlayan TFF 2'nci Lig'deki Manisa temsilcisi Somaspor'un son bombası Emrecan Bulut oldu.
TRANSFER HABERİ: 2 sezon önce futbolu bırakmıştı! Şimdi Beşiktaş'a geliyor
Transfer döneminde şu ana kadar sessiz kalan Beşiktaş, ilk hamlesini yapmaya hazırlanıyor. Siyah beyazlılar, TFF 2. Lig'de boy gösteren genç yıldız ile anlaşma sağladı. Kartal'ın ödeyeceği bonservis bedeli de açıklandı. İşte ayrıntılar... | Son dakika Beşiktaş haberleri (BJK spor haberi)
Amatör liglerde forma giyip aynı zamanda fabrikada çalışırken geçen sezon başında Somaspor Teknik Direktörü Burhanettin Basatemür'ün keşfiyle profesyonel olan 20 yaşındaki kanat oyuncusu, 2'nci Lig'deki tek yılda gösterdiği performansla Süper Lig devi Beşiktaş'la anlaştı.
Ardahanlı olup futbola ailesiyle yerleştikleri Manisa'daki amatör Yunusemre Belediyespor'da 2015 yılında başlayan genç futbolcu, pandemi dönemi nedeniyle kariyerinin başında sahalardan erken koptu.