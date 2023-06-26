2 sezon önce futbolu bırakmıştı! Şimdi Beşiktaş'a geliyor
Beşiktaş'tan ayrılmıştı! F.Bahçe ve G.Saray devreye girdi
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