Transfer döneminin başlamasına kısa bir süre kala çalışmalarını hızlandıran Beşiktaş'ta gözler savunmaya çevrildi. Stoper harekatına geçen siyah-beyazlılar, iki takviye birden yapacak. İşte Kartal'ın listesindeki iki isim... | Beşiktaş haberleri

Beşiktaş, savunmasını güçlendirmek için çalışmalarını dört koldan saldırıyor. Fotomaç'ın haberine göre bunlardan ilki Inter'le sözleşmesi sona eren Danilo D'Ambrosio. Kulübü ile sözleşme yenilemek istemeyen 34 yaşındaki D'Ambrosio'nun daha fazla forma şansı bulabilmek adına yeni maceralara yelken açmak istediği belirtildi.

İtalyan basını, Fenerbahçe'nin de peşinde olduğu D'Ambrosio için siyah-beyazlıların çok istekli olduğunu duyurdu. İtalyan savunmacı savunmanın ortasında ve savunmanın sağ çizgisinde forma giyebiliyor.

GANALI YILDIZ SÜRE İSTEDİ

Kara Kartal'ın listesindeki bir diğer isim de Daniel Amartey. Beşiktaş'ın geçtiğimiz günlerde 3 yıllık sözleşme teklif ettiği Ganalı stoper düşünmek için ilave süre istedi. Leicester City ile sözleşmesi biten ve birçok talibi bulunan 28 yaşındaki başarılı futbolcunun kendisine gelen teklifleri değerlendirdiği ve kısa süre içinde kararını vereceği bildirildi. Amartey, Beşiktaş'ın teklifini kabul ederse resmi sözleşme imzalamak üzere İstanbul'a gelecek. Teknik direktör Şenol Güneş'in de Ganalı yıldızı takımda görmek istediğini yönetime iletti.

34 yaşındaKİ D'Ambrosio, 2014 yılından bu yana forma giydiği Inter'de bu sezon tüm kulvarlarda 24 maça çıkıp 2 asist katkısı yaptı.

Leicester City'de 7 sezon aralıksız forma giyen Amartey, İngiliz ekibiyle 145 resmi maça çıkarken 3 gole imza attı.