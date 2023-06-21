TRANSFER HABERİ - Beşiktaş teklifini iletti! Kuzyaev fazlasını istedi

Transfer çalışmalarını sürdüren Beşiktaş, Zenit ile sözleşmesi biten Rus yıldız Daler Kuzyaev ile görüşmelerine devam ediyor. Yıldız isme teklifini ileten siyah-beyazlı ekip, oyuncudan cevap aldı. Rus futbolcu, Kara Kartal'dan ekstra bir talepte bulundu. İşte haberin detayları... | Beşiktaş haberleri

Beşiktaş Haberleri Yayın Tarihi: 21.06.2023- 06:40