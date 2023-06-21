Beşiktaş, Zenit'le sözleşmesi biten Daler Kuzyaev'e 1.5 milyon Euro yıllık ücret önerdi.
TRANSFER HABERİ - Beşiktaş teklifini iletti! Kuzyaev fazlasını istedi
Transfer çalışmalarını sürdüren Beşiktaş, Zenit ile sözleşmesi biten Rus yıldız Daler Kuzyaev ile görüşmelerine devam ediyor. Yıldız isme teklifini ileten siyah-beyazlı ekip, oyuncudan cevap aldı. Rus futbolcu, Kara Kartal'dan ekstra bir talepte bulundu. İşte haberin detayları... | Beşiktaş haberleri
Beşiktaş Haberleri
Yayın Tarihi: 21.06.2023- 06:40
Beşiktaş, Zenit'le sözleşmesi biten Daler Kuzyaev'e 1.5 milyon Euro yıllık ücret önerdi.
30 yaşındaki futbolcu ise Beşiktaş'tan ekstra bir talepte bulundu.
Sabah'ın haberine göre Rus futbolcu 2 milyon Euro'luk maaşın yanı sıra bonservisi elinde olduğu için imza parası istedi.