Beşiktaş, teknik direktör Şenol Güneş'in verdiği rapor doğrultusunda transfer çalışmalarını sürdürüyor.
Beşiktaş'a Tormena'dan haber var! Transfer...
SON DAKİKA BEŞİKTAŞ HABERLERİ: Siyah-beyazlılarda transferde sürpriz gelişmeler ortaya çıkmaya devam ediyor. Yönetimin, Romain Saiss'ın ayrılık ihtimaline karşı gündeme aldığı Tormena cephesinden yanıt geldi. İşte son detaylar... BJK SPOR HABERLERİ
Beşiktaş, teknik direktör Şenol Güneş'in verdiği rapor doğrultusunda transfer çalışmalarını sürdürüyor.
Siyah-beyazlılar, ihtiyacı olan bölgeler için temaslarını sürdürüyor.
Tayyip Talha'nın sakatlığı ve Romain Saiss'in takımdan ayrılma ihtimali nedeniyle transferde stoper bölgesine ağırlık verilmiş durumda.