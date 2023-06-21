Transfer çalışmalarında hareketli saatler geçiren Beşiktaş'ta sürpriz bir gelişme yaşanıyor.
BEŞİKTAŞ TRANSFER HABERLERİ: Jackson Muleka'ya 2 talip birden! Kartal'ın beklentisi...
Spor Toto Süper Lig'de önümüzdeki sezonun yapılanmasına başlayan Beşiktaş, teknik direktör Şenol Güneş'in kadroda düşünmediği isimlerle yollarını ayırmak ve yeni gelecek isimlere kaynak oluşturmak istiyor. Siyah-beyazlılarda Jackson Muleka'nın akıbeti belirsizliğini korurken, 2 talip birden çıktı. İşte detayalr... | Beşiktaş transfer haberleri (BJK spor haberi)
Beşiktaş Haberleri
Yayın Tarihi: 21.06.2023- 16:15
Şenol Güneş'in raporu doğrultusunda çalışmalarını yürüten Beşiktaş'ta yıldız isimle ipler kopuyor.
Fotomac.com.tr editörü Enes Cevahirci'nin Fransız basınından derlediği habere göre, Beşiktaş'ın Kongolu futbolcusu Jackson Muleka'ya 2 talip çıktı.