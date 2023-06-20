Beşiktaş'ta yeni sezon transfer çalışmaları aralıksız sürüyor. Sezonu üçüncü sırada tamamlayan ve UEFA Avrupa Konferans Ligi'ne 2. Ön Eleme Turu'ndan katılacak olan Beşiktaş'ta transfer çalışmaları başladı.
TRANSFER HABERİ - Galatasaray'ın eski yıldızı Beşiktaş'ın yeni gözdesi! Pazarlıklar başladı
Sezonun sona ermesi ile transfer harekatını hızlandıran Beşiktaş, hücum hattına takviye yapmak istiyor. Bu doğrultuda siyah-beyazlı ekip Galatasaray'ın eski yıldızını listesine aldı. Kara Kartal transferi noktalamak için pazarlıklara başladı. İşte haberin detayları... | Beşiktaş haberleri
Siyah-beyazlılarda öncelikli hedef bonservis bedeli ödemeden ya da düşük rakamlarla transferleri gerçekleştirmek. Aynı zamanda 8+3 yabancı kuralını da göz önünde bulunduran yönetim ve teknik direktör Güneş, yerli rotasyonunu da genişletmek istiyor.
Fotomaç'ın haberine göre bugüne kadar birçok oyuncu ve kulübüyle temasa geçen Beşiktaş'ın listesine son dahil olan isim ise Halil Dervişoğlu oldu.