Transfer gündeminde birçok isim bulunan Beşiktaş'ta gündeme gelen son isim Al Nassr'dan.
TRANSFER HABERİ | Beşiktaş'a 10 numara teklifi! Menajerler...
SON DAKİKA BEŞİKTAŞ HABERLERİ: Siyah-beyazlılar yaz transfer dönemi için arayışlarını hızlandırırken gündeme birçok isim gelmeye devam ediyor. Son olarak Beşiktaş'a sürpriz bir öneri geldi. İşte detaylar... BJK SPOR HABERLERİ
Teknik direktör Şenol Güneş'in talebi doğrultusunda özellikle 10 numara hattı için yoğun bir mesai harcayan idareciler, Talisca başta olmak üzere birçok ismi değerlendirmeye alırken, son olarak yeni bir isim daha gündeme geldi.
Fotomaç'ta yer alan haberde kulübe menajerler aracılığıyla Anderson Talisca'nın forma giydiği Al Nassr'dan Arjantinli 10 numara Pity Martinez'in önerildiği kaydedildi.