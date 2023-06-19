TRANSFER HABERİ: Aboubakar'ın vatandaşı Beşiktaş'a geliyor! Savunma hattı emin ellerde olacak

Gelecek sezon ligde şampiyon olmak isteyen Beşiktaş'ta, transfer çalışmaları devam ediyor. Savunma hattına takviye yapacak olan Kartal, aradığı ismi Fransa'da buldu. Siyah beyazlılar, Vincent Aboubakar'ın vatandaşı olan yıldız oyuncu için harekete geçti. İşte ayrıntılar... (aspor.com.tr - Dış Haberler / KUBİLAY AÇIKGÜN)