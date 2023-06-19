Spor Toto Süper Lig'de 2022-2023 sezonunu üçüncü sırada tamamlayan ve UEFA Avrupa Konferans Ligi'ne 2. Ön Eleme Turu'ndan katılacak olan Beşiktaş'ta transfer çalışmaları başladı.
İşte Beşiktaş'ın yeni sezondaki ilk transferi! Anlaşma sağlandı
Yeni sezon planlamalarını sürdüren Beşiktaş, ilk transferini yapmaya hazırlanıyor. Şenol Güneş'in raporu doğrultusunda hücum hattına takviye yapmayı hedefleyen yönetim, flaş bir yıldızın transferinde son aşamaya geldi. İşte detaylar... | Son dakika Beşiktaş haberleri (BJK spor haberi)
Siyah-beyazlılarda öncelikli hedef ise bonservis bedeli ödemeden ya da düşük rakamlarla transferleri gerçekleştirmek.
Aynı zamanda 8+3 yabancı kuralını da göz önünde bulunduran yönetim ve Teknik Direktör Şenol Güneş, yerli rotasyonunu da genişletmek istiyor.