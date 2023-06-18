Siyah-beyazlıların transfer listesine giren ve görüşmelerin başladığı isimler için önemli Avrupa kulüplerinin devreye girdiği belirtildi.
Beşiktaş'a transferde dev rakip! Pazarlık süreci...
Beşiktaş'ta transfer çalışmaları yoğun bir şekilde sürüyor. Orta sahaya takviye yapmak isteyen siyah-beyazlılar, Barcelona'nın yıldız ismini gündemine aldı. Ancak Kara Kartal'a transferde dev bir rakip çıktı. İşte haberin detayları... | Beşiktaş haberleri
Beşiktaş Haberleri
Yayın Tarihi: 18.06.2023- 06:40
Beşiktaş Sportif Direktörü Ceyhun Kazancı'nın İspanya'da bir araya geldiği Barcelona Futbol Direktörü Alemany'den, 26 yaşındaki Fildişi Sahilli orta sahası Franck Kessie'yle ilgili bilgi alındı.
Siyah-beyazlıların, Alemany'ye tecrübeli oyuncu için kiralama teklifinde bulunduğu öğrenildi.