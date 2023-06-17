Spor Toto Süper Lig'de sezonu üçüncü sırada noktalayan Beşiktaş'ta taraftarları heyecanlandıracak gelişmeler yaşanıyor.
Beşiktaş'ın yeni transferi Mario Gomez'den! Dünya yıldızı geliyor
Beşiktaş'ta yeni sezon transfer çalışmaları tüm hızıyla devam ediyor. Birçok futbolcuyla görüşme halinde olan siyah beyazlıların gündemine flaş bir yıldız geldi. Bu transferi ise Kartal'ın eski yıldızı Mario Gomez bitirecek. İşte ayrıntılar... | Son dakika Beşiktaş haberleri (BJK spor haberi)
Yeni sezonda şampiyonluk mücadelesi verecek olan siyah-beyazlılarda transfer çalışmaları hızlandı.
Teknik heyetin raporu doğrultusunda yapacağı takviyelerle şampiyonluğa uzanmak isteyen Kara Kartal ile ilgili gündemi sarsacak bir iddia ortaya atıldı.