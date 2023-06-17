Beşiktaş'ın yeni transferi Mario Gomez'den! Dünya yıldızı geliyor

Beşiktaş'ta yeni sezon transfer çalışmaları tüm hızıyla devam ediyor. Birçok futbolcuyla görüşme halinde olan siyah beyazlıların gündemine flaş bir yıldız geldi. Bu transferi ise Kartal'ın eski yıldızı Mario Gomez bitirecek. İşte ayrıntılar... | Son dakika Beşiktaş haberleri (BJK spor haberi)

Beşiktaş Haberleri Yayın Tarihi: 17.06.2023- 15:07