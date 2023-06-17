Süper Lig'de sezonun tamamlanması ile birlikte kulüpler transfer harekatına geçti.
BEŞİKTAŞ HABERLERİ - Kartal'ın yıldızı uçuşa geçiyor! İşte Fransızların hazırladığı teklif
Şenol Güneş'in gelişi ile yükselişe geçen Beşiktaş, sezonu üçüncü sırada tamamladı ve rotasını transfere çevirdi. Siyah-beyazlılarda sezona damga vuran isimlerden bir tanesi yuvadan uçacak. Fransız devi, Kara Kartal'a yapacağı teklifi hazırladı. İşte detaylar... | (aspor.com.tr - Dış Haberler / ALİ GENÇ)
Sezonu üçüncü sırada tamamlayan Beşiktaş'ta flaş bir gelişme yaşanıyor.
Siyah-beyazlı ekibin tecrübeli ismi Romain Saiss'e yoğun bir ilgi var.