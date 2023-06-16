TRANSFER HABERİ: Beşiktaş'ta flaş ayrılık! Marsilya'ya imza atıyor

Beşiktaş'ta takımdan ayrılacak futbolcularla ilgili sıcak gelişmeler yaşanıyor. Yeni sezonda takım kadrosunda önemli değişikliklere gidecek olan Kartal, bazı isimlerle vedalaşacaktı. Bu doğrultuda siyah beyazlıların tecrübeli oyuncusunun, Fransız ekibi Marsilya ile el sıkıştığı öğrenildi. İşte ayrıntılar... (aspor.com.tr - Dış Haberler / KUBİLAY AÇIKGÜN)