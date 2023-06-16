Beşiktaş teknik direktörü Şenol Güneş biri Bursaspor'dan, diğeri ise milli takımdan iki eski oyuncusunu siyah-beyazlılarda görmek istiyor.
BEŞİKTAŞ TRANSFER HABERLERİ: Şenol Güneş yerli istedi! Ezeli rakibin yıldızına kanca
Spor Toto Süper Lig'de sezonu 3. bitiren Beşiktaş, eksik bölgeleri güçlendirmenin hesabını yapıyor. Siyah-beyazlılar orta sahayı daha alternatifli bir hale getirmek isterken, teknik direktör Şenol Güneş 2 yerlinin ismini yönetime iletti. Deneyimli çalıştırıcı ezeli rakibinden ise o yıldızı istedi. İşte detaylar... | Beşiktaş transfer haberleri (BJK spor haberi)
Beşiktaş Haberleri
Yayın Tarihi: 16.06.2023- 06:40
Beşiktaş teknik direktörü Şenol Güneş biri Bursaspor'dan, diğeri ise milli takımdan iki eski oyuncusunu siyah-beyazlılarda görmek istiyor.
Fotomaç'ın haberine göre; Söz konusu isimler Hull City'de forma giyen Ozan Tufan ile Fenerbahçe'de oynayan İrfan Can Kahveci.
Türkiye'ye dönmek isteyen Tufan'ın transferinde patronu Acun Ilıcalı'dan kolaylık sağlaması konusunda ricada bulunduğu belirtildi. Hull City'nin Ozan için kapıyı 5 milyon euro'dan açtığı ifade edildi.