Spor Toto Süper Lig'in son haftasında Beşiktaş, evinde Konyaspor'u konuk ediyor. Zorlu mücadele öncesi siyah-beyazlı ekipte teknik direktör Şenol Güneş önemli açıklamalarda bulundu.

İŞTE ŞENOL GÜNEŞ'İN SÖZLERİ:

Beşiktaş'ın ikincilik yarışı yok, 4 büyüklerin hepsi şampiyonluk için oynar. Ben de geldiğimde aynısını söyledim. Sıralama bakmadan futbol adına doğruları yapıp, müsabakaları oynamak istedik. Bugüne kadar öyle geldik, bugün de öyle yapacağız. Bugün itibariyle 3.'lük garanti, kazanırsak 2. oluyoruz. Bu tabii ki bizi tatmin etmez Beşiktaş camiası olarak.

ATIBA İLE...

Atiba'yı geçmişte almak istedim ama olmadı. Burada buluştuk. Birçok kupa aldı 10 yılda. İnsanların gönlüne nasıl girdiğiniz önemli. Atiba bunu başardı. Bu tür oyunculara saygı göstermek lazım.