Barcelona'dan Beşiktaş'a 4 transfer! İspanyol basını bombayı patlattı

Yeni sezonda iddialı transfer hamleleri yapacak olan Beşiktaş'ta flaş bir gelişme yaşandı. Siyah beyazlıların, İspanyol devi Barcelona'dan 4 oyuncu için devreye girdiği belirtildi. İşte ayrıntılar... | Son dakika Beşiktaş haberleri (BJK spor haberi)

Beşiktaş Haberleri Yayın Tarihi: 16.06.2023- 17:07