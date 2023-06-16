Süper Lig'de şampiyonluğu Galatasaray'a kaptıran Beşiktaş'ta yeni sezon kadro planlaması yapılıyor.
Barcelona'dan Beşiktaş'a 4 transfer! İspanyol basını bombayı patlattı
Yeni sezonda iddialı transfer hamleleri yapacak olan Beşiktaş'ta flaş bir gelişme yaşandı. Siyah beyazlıların, İspanyol devi Barcelona'dan 4 oyuncu için devreye girdiği belirtildi. İşte ayrıntılar... | Son dakika Beşiktaş haberleri (BJK spor haberi)
Şenol Güneş'in raporu doğrultusunda hareket eden siyah beyazlılar, transferde bombaları patlatmaya hazırlanıyor.
Transfer görüşmeleri için İspanya'da olan sportif direktör Ceyhun Kazancı Barcelona ile temas kurdu.