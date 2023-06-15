Beşiktaş'ta yeni sezon transfer çalışmaları düvem ederken, siyah-beyazlıların listesinin üst sıralarında yer alan isimlerden biri olan Geoffrey Kondogbia için çarpıcı bir iddia ortaya atıldı. Kısa süre önce adı hızlı bir şekilde Beşiktaş'la anılmaya başlanan Atletico Madrid'yi Kondogbia için İspanyol basınından yeni iddialar geldi. Marca gazetesi, Atletico'nun kadrodan göndermek istediği 30 yaşındaki Afrikalı oyuncudan 5 milyon euro kazanmak istediğini yazarken "Ancak Beşiktaş sadece 2 milyon euro önerdi" ifadelerini kullandı.

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Fotomaç Gazetesi'nin derlediği haberde İstanbul'da depremzedelere yardım için oynanan yardım maçında iki kulübün ilişkilerinin güçlendiğinin altı çizildi. "Bu yakın dostluk orta yolun bulunmasını sağlayabilir. Atletico indirim yapar, Türkler de biraz daha fiyat yükseltir ve kısa süre içerisinde imzalar atılır" yorumu yapıldı. Ayrıca Atletico Madrid'in Kondogbia'yı kesinlikle elden çıkaracağı da belirtildi. Şu anda 30 yaşında olan Kondogbia'nın Haziran 2024'e kadar sözleşmesi bulunuyor. 1.88 boyundaki ön liberonun piyasa değeri 14 milyon euro civarında gösteriliyor.