İşte Beşiktaş'ın yeni transfer hedefi! Resmi görüşme ortaya çıktı

Yeni sezon transfer çalışmalarına dört bir koldan devam eden Beşiktaş'ta sıcak bir gelişme yaşandı. 5 büyük ligden önemli futbolcularla temas halinde olan Kartal, sürpriz bir isim için harekete geçti. Siyah beyazlıların, Fransa Ligi'nde boy gösteren o yıldızla resmi görüşme gerçekleştirdiği öğrenildi. İşte ayrıntılar... (aspor.com.tr - Dış Haberler / KUBİLAY AÇIKGÜN)