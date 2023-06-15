Gelecek sezon Süper Lig'de şampiyon olmak isteyen Beşiktaş'ta, transfer çalışmaları sürüyor.
İşte Beşiktaş'ın yeni transfer hedefi! Resmi görüşme ortaya çıktı
Yeni sezon transfer çalışmalarına dört bir koldan devam eden Beşiktaş'ta sıcak bir gelişme yaşandı. 5 büyük ligden önemli futbolcularla temas halinde olan Kartal, sürpriz bir isim için harekete geçti. Siyah beyazlıların, Fransa Ligi'nde boy gösteren o yıldızla resmi görüşme gerçekleştirdiği öğrenildi. İşte ayrıntılar... (aspor.com.tr - Dış Haberler / KUBİLAY AÇIKGÜN)
Teknik Direktör Şenol Güneş'in raporu doğrultusunda hareket eden yönetim, birçok bölgeye takviye için harekete geçmişti.
Yeni sezonda önemli değişikliklere gidecek olan Kartal, ilk transfer hamlesini yaptı.