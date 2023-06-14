Vincent Aboubakar'dan Beşiktaş'a transfer baskısı! Kamerun'dan flaş iddia

Gelecek sezon için iyi bir kadro oluşturmak isteyen Beşiktaş'ta flaş gelişmeler yaşanıyor. Siyah beyazlıların yıldız golcüsü Vincent Aboubakar'ın, yönetime transfer baskısı yaptığı iddia edildi. Konuyla ilgili sürpriz gelişmeyi ise Kamerun basını duyurdu. İşte ayrıntılar... (aspor.com.tr - Dış Haberler / KUBİLAY AÇIKGÜN)

Kubilay Açıkgün| Beşiktaş Haberleri Yayın Tarihi: 14.06.2023- 15:56 Güncelleme Tarihi: 14.06.2023- 16:02