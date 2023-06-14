Yeni sezonda şampiyon olacak bir takım kurmak isteyen Beşiktaş, transferde hareketli günler yaşıyor.
Vincent Aboubakar'dan Beşiktaş'a transfer baskısı! Kamerun'dan flaş iddia
Gelecek sezon için iyi bir kadro oluşturmak isteyen Beşiktaş'ta flaş gelişmeler yaşanıyor. Siyah beyazlıların yıldız golcüsü Vincent Aboubakar'ın, yönetime transfer baskısı yaptığı iddia edildi. Konuyla ilgili sürpriz gelişmeyi ise Kamerun basını duyurdu. İşte ayrıntılar... (aspor.com.tr - Dış Haberler / KUBİLAY AÇIKGÜN)
Teknik Direktör Şenol Güneş, takımdan ayrılan isimler sonrası hücum hattına takviye yapılmasını istemişti.
Listesinde birçok isim bulunan Kartal'da sürpriz bir gelişme yaşandı.