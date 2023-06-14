Gelecek sezon iddialı bir kadro oluşturmak isteyen Beşiktaş yönetimi transferde harekete geçti.
TRANSFER HABERİ: Beşiktaş'a yeni Arda Güler! İtalyan gazeteci açıkladı
Yeni sezonda genç futbolculara da yönelecek olan Beşiktaş, aradığı ismi Avusturya'da buldu. Siyah beyazlılar, oyun stili Arda Güler'e benzeyen Enes Tepecik'i gündemine aldı. İşte ayrıntılar... | Son dakika Beşiktaş haberleri (BJK spor haberi)
Beşiktaş Haberleri
Yayın Tarihi: 14.06.2023- 11:52
Şenol Güneş'in raporu doğrultusunda çalışmalarını yürüten siyah beyazlılar önceliğini orta saha transferine verdi.
Fabrizio Romano, Beşiktaş'ın Rapid Wien forması giyen 19 yaşındaki orta saha Enes Tepecik ile ilgilendiğini aktardı.