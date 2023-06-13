Sezonun son bölümünde performansını artıran ve savunmanın önemli bir ismi haline gelen Romain Saiss, İngiltere'ye dönmek istiyor...
BEŞİKTAŞ HABERLERİ - Kartal'ın yıldızı resti çekti! "Bırakın gideyim"
Beşiktaş gelecek sezonun kadro planlamasına başladı. Siyah-beyazlı ekipte teknik direktör Şenol Güneş'in verdiği liste ile transfer harekatına başlayan Kartal'a beklenmeyen bir haber geldi. Beşiktaş'ın yıldız ismi ayrılmak için yönetime resti çekti. İşte haberin detayları... | Beşiktaş haberleri
Beşiktaş'ın geçtiğimiz yaz Wolverhampton'dan bonservissiz şekilde kadrosuna kattığı Faslı stoper, milli takım kampına katılmadan hemen önce yönetimle görüşerek ayrılık talebini iletti.
Kulüpte 1 yıllık daha sözleşmesi bulunan 33 yaşındaki oyuncunun, "Takımdan ayrılmak istiyorum. Bu konuda bana kolaylık sağlamanızı bekliyorum" dediği; Beşiktaşlı kurmayların ise, "Ayrılmak istiyorsan belirlediğimiz rakamı getirmelisin" karşılığını verdiği öğrenildi.