Gelecek sezon için transfer çalışmalarına başlayan Beşiktaş'a menajerler aracılığıyla da öneriler gelmeye devam ediyor.
BEŞİKTAŞ HABERLERİ - Kartal'a Tangocu yıldız! Şenol Güneş onay verdi
Gelecek sezonun çalışmalarına başlayan Beşiktaş'ta gözler transfere çevrildi. Hücum hattına takviye yapmak isteyen siyah-beyazlılar için flaş bir gelişme yaşandı. Arjantinli yıldızın menajeri, oyuncusunu Kara Kartal'a önerdi. Tecrübeli isim için Şenol Güneş'in onayı alındı. İşte haberin detayları... | Beşiktaş haberleri
Takvim'in haberine göre kadrosuna mutlaka bir kanat oyuncusu almayı hedefleyen ve bu yönde de detaylı araştırmalar yapan Kara Kartal'ın gündemine gelen son ismin Çin'de Shanghai Port forması giyen Matias Vargas olduğu ortaya çıktı.
ŞENOL GÜNEŞ SICAK
6 yaşındaki Arjantinli futbolcu, sağ açık, sol açık ve 10 numara pozisyonlarında oynayabiliyor.