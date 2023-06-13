6 milyon euro değer biçilen futbolcu, daha önce Deportivo ve Velez formalarını da terletti. Mücadeleci futbol yapısı ve oyuna olan katkısı ile futbolseverlerin hafızasında yer edinen Vargas'ın kariyerinde ise toplam 205 maçta 26 gol ve 47 de asisti bulunuyor.