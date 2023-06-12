Süper Lig'de gelecek sezon şampiyon olmak isteyen Beşiktaş'ta gözler transfer çalışmalarında.
TRANSFER HABERİ: Ante Rebic Beşiktaş'a gelecek mi? Resmen açıklandı!
Beşiktaş'ta yeni sezon transfer çalışmaları dört bir koldan devam ediyor. Şenol Güneş'in talebi doğrultusunda sol kanada takviye yapacak olan siyah beyazlılar, Milan forması giyen Ante Rebic'i gündemine almıştı. İtalyan basını, Rebic'in Beşiktaş'a gidip gitmeyeceğini açıkladı. İşte detaylar... (aspor.com.tr - Dış Haberler / KUBİLAY AÇIKGÜN)
N'Koudou ile yollarını ayıracak olan Kartal, sol kanada takviye yapmak istiyor.