İşin ucunda Şampiyonlar Ligi olmayınca ikincilik ya da üçüncülük de çok fark etmiyor ya neyse… Ligin son maçı olmasının rahatlığıyla iki takım da biraz işin şovuna kaçtılar. Konyaspor kapanmadı, Beşiktaş nasıl olsa atarım diye başladı, erken gelen golle iyice rehavete kapıldı. 2-0'dan sonra rehavette ikiye katlandı adeta.