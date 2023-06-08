Beşiktaş, Süper Lig'i Konyaspor ile oynayacağı maçla birlikte kapatacak. Siyah-beyazlılar maçı kazanması halinde sezonu 2. sırada tamamlayacak.
Beşiktaş'ta Şenol Güneş'in transfer listesi kabarık! Tam 40 futbolcu...
Spor Toto Süper Lig'de son hafta Konyaspor'la sahasında berabere kalarak sezonu 3. tamamlayan Beşiktaş, transfer çalışmalarına hız verdi. Teknik direktör Şenol Güneş, gelecek yılların planlamasını yaparken, yönetim de verilen rapor doğrultusunda hareket ediyor. İşte detaylar... | Beşiktaş transfer haberleri (BJK spor haberi)
Beşiktaş Haberleri
Yayın Tarihi: 08.06.2023- 11:14
Gelecek sezon şampiyonluk için yeniden iddiasını yükseltmek isteyen Kara Kartal, transfer çalışmalarını yeniden hızlandırdı.
Milliyet'in haberine göre; Beşiktaş'ın listesinde 40 futbolcu var. Bu havuzda yer alan isimler, Premier Lig, Serie A, La Liga, Bundesliga ve Rusya Ligi'nde forma giyiyor.