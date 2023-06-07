Spor Toto Süper Lig'de bu sezon şampiyonluk yarışında geride kalan Beşiktaş, teknik direktör Şenol Güneş'in raporu doğrultusunda transfer çalışmalarına hız verdi.
BEŞİKTAŞ TRANSFER HABERLERİ: Flaş transfer iddiası! Atiba'nın yeri Süper Lig'den dolacak
Son dakika Beşiktaş transfer haberleri: Spor Toto Süper Lig'de gelecek sezon şampiyonluk yarışında iddialı bir konumda olmak isteyen Beşiktaş, transfer çalışmalarına hız verdi. Siyah-beyazlılar takımdan ayrılan Atiba Hutchinson'ın yerini doldurmak isterken, Portekiz basınından flaş bir transfer iddiası ortaya atıldı. Kara Kartal'ın, Süper Lig'de forma giyen o ismi istediğini yazdı. İşte detaylar... | (aspor.com.tr - Dış Haberler / Mehmet Göksel TAŞOVA)
Siyah-beyazlılar Atiba'nın yerini doldurmak isterken, Portekiz basınından flaş bir iddia ortaya atıldı.
Haberde Kara Kartal'ın Süper Lig ekibibinde forma giyen o isimle ilgilendiği belirtildi. İşte detaylar...